Son dakika: Antalya'da kaybolan İtalyan turisti jandarma buldu
Son dakika haberleri: Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda kaybolan İtalyan turiste, jandarma ulaştı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda kaybolan İtalyan turiste, jandarma ulaştı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Göynük Kanyonu bölgesinde kaybolduğu bildirilen İtalyalı M.T.'nin bulunması için çalışma başlattı.
Arama sonucunda Likya yolu mevkisinde mahsur kaldığı anlaşılan İtalyan turist, kurtarılarak ilçeye getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı