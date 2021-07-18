Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
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Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu

Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in bulunması için ekipler seferber olduı. Yakındaki derede 2 kilometrelik bir alanda yapılan aramalarda Ecrin'in izine rastlanılamadı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in bulunması için ekipler seferber olduı. Yakındaki derede 2 kilometrelik bir alanda yapılan aramalarda Ecrin'in izine rastlanılamadı. Küçük kızın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde meydana geldi. Babaannesi Fatma Keskin'in evde bulunduğu bir sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, bir anda gözden kayboldu. Dışarı çıktığında torunu Ecrin'i bulamayan babaanne Keskin çevrede arama yaptı. Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi.

Tüm aramalara rağmen bulanamayan Ecrin Keskin için komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve İHH İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.

Küçük Ecrin'in bölgedeki seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek, balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Ecrin Keskin'in bulunması için aramalar sürüyor.


Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu
Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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Antalya'da kaybolan Ecrin için ekipler seferber oldu - Haberler
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