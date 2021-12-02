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Antalya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

Antalya'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu.

Serik ilçesi Çatallar Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 81 yaşındaki H.K'nin kayıp olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve vatandaşlarca arazide arama yapıldı.

Çalışmalar sonucunda H.K, evinden 4 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan kadın ailesine teslim edildi.

Antalya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

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