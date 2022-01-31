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Antalya'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

AA, Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

Antalya'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı alzaymır hastası kadın bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı alzaymır hastası kadın bulundu.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada şüpheli hareketlerde bulunan bir kadını durdurdu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, üzerinden kimlik çıkmayan ve kendisini ifade edemeyen kadının, eşinin kaybolduğunu bildirdiği 60 yaşındaki R.A. olduğu belirlendi.

R.A, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Kepez, Güncel, Haber

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