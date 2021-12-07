Antalya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri buldu - Haberler
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Antalya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri buldu

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri buldu

Antalya'da jandarma ekiplerince bulunan çocuk ailesine teslim edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekiplerince bulunan çocuk ailesine teslim edildi.

Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi Tilkiler Caddesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan M.E.B'nin (3) bulunması için çalışma başlattı.

Arama çalışmalarında çocuk, kaybolduktan yaklaşık üç saat sonra evden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki D-400 kara yolunun kenarında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

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AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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