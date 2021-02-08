Antalya'da kaybolan 2 çocuğu polis buldu
08.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:52
Antalya'da kaybolan 2 çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.
Antalya'da kaybolan 2 çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, annesi tarafından kayıp müracaatı yapılan S.A. ile babası tarafından kayıp ihbarında bulunulan N.K, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu.
Çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek