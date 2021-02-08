Antalya'da kaybolan 2 çocuğu polis buldu

Antalya'da kaybolan 2 çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, annesi tarafından kayıp müracaatı yapılan S.A. ile babası tarafından kayıp ihbarında bulunulan N.K, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu.

Çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek