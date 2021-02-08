Antalya'da kaybolan 2 çocuğu polis buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da kaybolan 2 çocuğu polis buldu

08.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:52
Antalya'da kaybolan 2 çocuğu polis buldu

Antalya'da kaybolan 2 çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Antalya'da kaybolan 2 çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, annesi tarafından kayıp müracaatı yapılan S.A. ile babası tarafından kayıp ihbarında bulunulan N.K, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu.

Çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Pervin Buldan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Barış Manço Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Deniz Türüç Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kaybolan 2 çocuğu polis buldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 17:52:32. #1.16#
title