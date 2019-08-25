Antalya'da kayalıklara düşen kişi yaralandı
Muratpaşa ilçesinde kayalıklara düşen bir kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesinde kayalıklara düşen bir kişi yaralandı.
Yatlimanı Mermerli plajı yakınlarında manzarayı seyretmek isteyen Metin Aldırma, ayağının kayması sonucu kayalıklardan dalga kıran boşluğuna düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası Metin Aldırma sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sedyeye alınan Aldırma, ambulansla hastaneye kaldırıldı.