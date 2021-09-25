Antalya'da kayalık alanda kaybolan turist kurtarıldı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolduğu bildirilen Litvanyalı turist, sarp ve kayalık alandan kurtarıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolduğu bildirilen Litvanyalı Turist, sarp ve kayalık alandan kurtarıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Litvanya uyruklu A.M için kayıp ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan 8 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, turiste sarp ve kayalık alanda ulaştı.
Ekip, 4 kilometre aşağıya teknik malzemelerle ulaşarak A.M'yi bulunduğu yerden kurtardı.
Litvanyalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri