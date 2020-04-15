Antalya'da kavun hasadı başladı Antalya'da kavun hasadı başladı İlk hasat kavunlar kilogramı 8-12 lira liradan alıcı buluyor Örtü altı sera üretimi merkezlerinden Kumluca ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan kavun hasadı başladı.

Antalya'da kavun hasadı başladı

İlk hasat kavunlar kilogramı 8-12 lira liradan alıcı buluyor

ANTALYA - Örtü altı sera üretimi merkezlerinden Kumluca ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan kavun hasadı başladı. Ocak ayı sonlarında ekilen kavunlar 15 Nisan itibari le hasat ediliyor.

Dönümde 10 ile 15 ton arasında ürün elde edilen kavun Kumluca Toptancı Hali'nde ortalama 10 TL'ye satılıyor. Üretici Süleyman Kayhan, "Ocak ayının 30'unda kavunlarımızı diktik. Bakımını yaptık. Birinci ve ikinci döller (salkım) şu anda oluştu. Üst döllerde tutmaktadır. Nisan'ın 15'ine geldik. İlk hasadımızı yapmaya başladık. İnşallah hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise, "Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'da baharlık kavunlarımızın Allah'ın izni ile bugün itibari ile hasadı başladı. Milletimize çiftçilerimize hayırlı olsun. Ayrı bir tat ayrı bir lezzet. Biz çiftçiler olarak üretmeye devam ediyoruz. Türkiyem siz evde kalın" dedi.

İlk hasadı yapılan kavunlar Kumluca Toptancı Hali'nde 8 ile 12 TL arasında satılıyor. Üretim arttıkça arz ve talebe göre fiyatlar günlük değişiyor.

Kaynak: İHA