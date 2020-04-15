Antalya'da kavun hasadı başladı Türkiye'nin örtü altı üretimi merkezlerinden Kumluca ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan kavun hasadı başladı.

Türkiye'nin örtü altı üretimi merkezlerinden Kumluca ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan kavun hasadı başladı. Ocak ayı sonlarında dikilen kavunlar 15 Nisan itibari ile hasat ediliyor.

Dönümde 10 ile 15 ton arasında ürün elde edilen kavun Kumluca Toptancı Halinde ortalama 10 TL'ye satılıyor. Üretici Süleyman Kayhan, "Ocak ayının 30'unda kavunlarımızı diktik. Bakımını yaptık. Birinci ve ikinci döller (salkım) şu anda oluştu. Üst döllerde tutmaktadır. Nisan'ın 15 ine geldik. İlk hasadımızı yapmaya başladık. İnşallah hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İlk hasadı yapılan kavunlar Kumluca Toptancı halinde 8 ile 12 TL arasında satılıyor. Üretim arttıkça arz ve talebe göre fiyatlar günlük değişiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA