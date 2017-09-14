Antalya'da Kavşaklara Yeni Düzenleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi kullanılan 46 kavşakta yeni düzenleme çalışması başlattı.



Trafiği rahatlatacak çalışmanın en önemli ayaklarından biri olan Sampi kavşağına "Hemzemin Yonca Modeli" uygulanacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı önerileri çerçevesinde, trafik yoğunluğunu azaltmak için trafiğin sıkıştığı kavşakların yeniden düzenleneceği bildirildi.



Çalışma tamamlandığında Antalya merkezinde araç trafiği rahatlayarak, daha akıcı hale gelecek.



Antalya trafiğinin en önemli noktalarından olan Sampi kavşağında ise çalışmalar sürüyor.



Yeni düzenleme ile Tevfik Işık Caddesi ve Portakal Çiçeği Caddesi üzerinden kavşak alanına giren araçlar için sola dönüşler sinyal planında yapılan düzenleme ile iptal edilecek ve bu dönüşler "Hemzemin Yonca Modeli" ile daha hızlı bir şekilde sağlanacak.



Uygulanan model ile kavşak alanında araç başına bekleme süreleri minimuma inecek.



- 15 kavşakta çalışma tamamlandı



Antalya'da ulaşımı rahatlatacak, yoğun trafiğe çözüm olacak düzenleme çalışmaları 15 farklı kavşakta tamamlandı. Bu kapsamda, Cebesoy Caddesi'nin üzerindeki Balıkçıoğlu, Değirmenönü, Ali Çetinkaya caddeleri kesişimleri, Fahrettin Altay-Cengiz Toytunç Caddesi kesişimi, Orman Kavşağı olarak bilinen Vatan Bulvarı-Anafartalar Caddesi kesişimi, Güllük Kavşağı, Andızlı Mezarlığı Kavşağı, MarkAntalya Kavşağı, Samanyolu Kavşağı, Aşık Veysel Caddesi- Köroğlu Bulvarı, Aşık Veysel Caddesi- Termessos Caddesi kesişimleri, Toptancı Hal-Altınova kesişimi, Burhanettin Onat Caddesi- Narenciye ve Balıkçıoğlu Cadde kesişimleri, Burhanettin Onat Caddesi-1426 sokak kesişimi ile Tevfik Işık Caddesi- Eski Lara Yolu kesişimindeki kavşaklar yeniden düzenlendi.