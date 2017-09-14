Antalya'da Kavşaklar Yeniden Düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çerçevesinde kent merkezinde yoğun olarak kullanılan 46 kavşakta düzenleme çalışması başlattı. Trafiği rahatlatacak çalışmanın en önemli ayaklarından biri olan Sampi Kavşağı'na "Hemzemin Yonca Modeli" uygulanıyor.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı önerileri çerçevesinde trafik yoğunluğunu azaltmak için trafiğin sıkıştığı kavşakları yeniden düzenliyor. Çalışma tamamlandığında Antalya merkezinde araç trafiği rahatlayıp, daha akıcı hale gelecek. Bu kapsamda 15 kavşaktaki düzenleme bitirildi. Antalya trafiğinin en önemli noktalarından olan Sampi Kavşağı'nda ise çalışmalar devam ediyor.



Sampi kavşağı'na yonca modeli



Sampi Kavşağı'nda yaşanan sıkışıklık "Hemzemin Yonca Modeli" ile çözüme kavuşturuluyor. Yeni düzenleme ile Tevfik Işık Caddesi ve Portakal Çiçeği Caddesi üzerinden kavşak alanına giren araçlar için sola dönüşler sinyal planında yapılan düzenleme ile iptal edilecek ve bu dönüşler "Hemzemin Yonca Modeli" ile daha hızlı sağlanacak. Tevfik Işık Caddesi'nden (Eski mezbaha istikametinden) gelen sürücüler kavşaktan Burhanettin Onat Caddesi'ne sola dönüş yapamayacak. Portakal Çiçeği Caddesi'ne direkt geçerek 1462 ve 1446 sokakları takip ederek Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinden Burhanettin Onat'a bağlanacak. Portakal Çiçeği Caddesi'nden Metin Kasapoğlu Caddesi'ne (Lara istikametine) dönmek isteyen sürücüler ise karşıya Tevfik Işık Caddesi'ne geçip, Mezbaha Kavşağı'nı kullanarak Metin Kasapoğlu Caddesi'ne ulaşabilecek. Uygulanan model ile kavşak alanında araç başına bekleme süreleri minimuma inecek.



15 kavşak tamamlandı



Antalya'da ulaşımı rahatlatacak, yoğun trafiğe çözüm olacak düzenleme çalışmaları 15 farklı kavşakta tamamlandı. Bu kapsamda, Cebesoy Caddesi'nin üzerindeki Balıkçıoğlu, Değirmenönü, Ali Çetinkaya Caddeleri kesişimleri, Fahrettin Altay-Cengiz Toytunç Caddesi kesişimi, Orman Kavşağı olarak bilinen Vatan Bulvarı-Anafartalar Caddesi kesişimi, Güllük Kavşağı, Andızlı Mezarlığı Kavşağı, MarkAntalya Kavşağı, Samanyolu Kavşağı, Aşık Veysel Caddesi- Köroğlu Bulvarı, Aşık Veysel Caddesi- Termessos Caddesi kesişimleri, Toptancı Hal-Altınova kesişimi, Burhanettin Onat Caddesi- Narenciye ve Balıkçıoğlu Cadde kesişimleri, Burhanettin Onat Caddesi-1426 sokak kesişimi ile Tevfik Işık Caddesi- Eski Lara Yolu kesişimindeki kavşaklar yeniden düzenlendi.



Çalışmalar devam edecek



İsmet Gökşen Caddesi ile 1487 Sokak kesişimi (Yaşam Hastanesi Kavşağı) ve İsmet Gökşen Caddesi 1497 Sokak kesişimindeki kavşaklar (Umut Taksi Kavşağı) ile Dedeman Kavşağı'nda da yenileme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Ulaşım Ana Planı kapsamında düzenlenen kavşaklar ile daha modern, daha güvenli ve daha hızlı bir şehir içi kara yolu ulaşımı sağlanmış olacak. - ANTALYA