Antalya'da kavgayı ayırmaya çalışan genci öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da eğlence merkezinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Metehan K. (26), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Öldürülen Gökhan Demirtaş'ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Öldürdüğü gencin ailesinden "helallik" istedi

Karar öncesi söz verilen sanık Metehan K, önceki savunmalarını tekrar ettiğini, hiç kimsenin üzerine bıçakla yürümediğini savundu.

İlk duruşmada ölen Demirtaş'ın anne ve babasından özür dileyemediğini belirten Metehan K, "Zira yaptığım şeyin özür dilenecek bir tarafı yok. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Gökhan'ın anne, babası ve tüm Türkiye'den özür dilerim. Çok vicdan azabı çekiyorum. Hakkımda istenen ceza çok yüksek, annem ve babam cezaevine gelemiyorlar. Ceza verilecekse de ailemin bulunduğu yerde cezamı çekmek istiyorum."ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Metehan K'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Konyaaltı ilçesindeki bir eğlence mekanında 27 Temmuz'da çıkan kavgada Metehan K, kendisini engellemeye çalışan Gökhan Demirtaş'ı kalbinden ve kolundan bıçakla ağır yaralamış, Demirtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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