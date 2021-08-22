Antalya'da kavga sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı
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Antalya'da kavga sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Antalya'da kavga sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde C.G. ile kullandığı motosikletin kendilerine ait olduğunu iddia eden M.O, T.I. ve H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. bıçakla yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan zanlılar, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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