Antalya'da kavga: 1 yaralı (2)
BIÇAKLADIKTAN SONRA YARDIM ETMİŞAntalya'da kız arkadaşı M.N.P. yüzünden tartıştığı Orhan Ordu'yu 4 yerinden bıçaklayan D.B.Ç.'nin olayın ardından duvar kenarına oturttuğu yaralıya, ilk yardımda bulunduğu ortaya çıktı.
21.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:51
BIÇAKLADIKTAN SONRA YARDIM ETMİŞ
Antalya'da kız arkadaşı M.N.P. yüzünden tartıştığı Orhan Ordu'yu 4 yerinden bıçaklayan D.B.Ç.'nin olayın ardından duvar kenarına oturttuğu yaralıya, ilk yardımda bulunduğu ortaya çıktı.Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüler, sosyal medyada yayınladı.
Görüntülerde D.B.Ç'nin, bıçakladığı arkadaşının başında durup, yarasıyla ilgilendiği görülüyor.
Kaynak: DHA