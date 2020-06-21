Antalya'da kasten yangın çıkarıldığı iddia edilen evdeki alevleri itfaiye söndürdü Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşadığı evde kasten yangın çıkardığı iddia edilen kişi, polis merkezine götürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşadığı evde kasten yangın çıkardığı iddia edilen kişi, polis merkezine götürüldü.

Temel Eğitim Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede, şüpheli F.G'nin (35) tartıştığı eşi ile çocuklarını evden uzaklaştırıp, kapıyı kilitleyerek yaşadığı evi ateşe verdiği ihbarı, ekipleri hareketlendirdi.

İtfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırıp yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Şüpheli F.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA