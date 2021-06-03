Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
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Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi

Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan, yağma ve uyuşturucu ticareti şüphelisi 26 kişiden uyuşturucu ticareti şüphelisi 22 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan, yağma ve uyuşturucu ticareti şüphelisi 26 kişiden uyuşturucu ticareti şüphelisi 22 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Yağma çetesi şüphelilerinin ifadelerinin alınması işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. 28 şüphelinin ikamet ve işyerlerinde 30 adrese eş zamanlı yapılan 'Kasırga' operasyonunda 28 şüpheliden 22'si yakalandı. Yapılan aramalarda 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin maddesi, 60 gram hibrit kenevir tohumu, 32 adet uyuşturucu hap, 20 kullanımlık LSD A4 uyuşturucu madde ele geçirildi. 22 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İkinci operasyonda 4 gözaltı

Finike ve Kumluca ilçelerinde "yağma, kasten yaralama, kişisel verileri ele geçirme ve yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, silahlı tehdit, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen 5 şüpheliye yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda da 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan çete elebaşı M.İ.'nin, mağdurları Finike ilçe sahilinde bulunan işyerinde A.K., B.B. ve M.C.İ. ile birlikte zorla alıkoyarak, darp ettikleri ve ele geçirdikleri cep telefonlarındaki verileri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, mağdurlara zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet balta, 1 adet beyzbol sopası, çok sayıda senet ve boş imza attırılmış kağıtlar ele geçirildi. Yağma çetesi şüphelilerinin ifadelerinin alınması işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi
Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da 'kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi - Haberler
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