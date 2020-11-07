Antalya'da kasımda deniz keyfi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Antalya'da kasımda deniz keyfi

07.11.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:45

Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaptı.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaptı.

Hava sıcaklığının 27,deniz suyunun ise 24 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli ve sıcak havayı bulan yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Antalyalıların adresi parklar ve sahiller oldu. Yürüyüş yollarındaki turistlerin maske takmadığı gözlemlendi, Kimi vatandaşlar yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları ise denizi izledi. Kasım ayında sıcak havayı bulanlar ise denize girmeyi fırsat bildi. Turistlerin ise sahilde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Denizde yüzen turistlerin ise öğleden sonra ise güneşlendikleri görüldü.

Gaziantep'ten gelen Selcan Altan," Tatile geldik buraya. Antalya çok sıcak herkes mesaj atıyor, "Biz burada üşüyoruz sen tatil yapıyorsun" diye. Gaziantep soğukmuş. Antalya sıcak ve güzel. Bugün denize geldik, tatilimizi değerlendiriyoruz. Çocuklarım denizi değerlendirdi."dedi.

Yakup Karabulut ise, " Antalya'da havalar çok güzel, sıcak gidiyor. Burada yaşamak bir ayrıcalık, cennet gibi bir yer. Elimizdeki değerleri koruyamıyoruz, kirli bırakıyoruz. Sahilde dinleniyoruz" diye konuştu.

-İHA-

Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi
Antalya'da kasımda deniz keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İş ve kalacak yer vaadiyle Antalya'ya gelen aile hayatlarının şokunu yaşadı
İş ve kalacak yer vaadiyle Antalya'ya gelen aile hayatlarının şokunu yaşadı
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: 'Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok'
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok"
Son dakika haberleri! Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi
Son dakika haberleri! Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mesut Yılmaz Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Orhan Veli Yasemin Allen Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kasımda deniz keyfi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 17:45:46. #1.15#
title