Antalya'da kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde kasasında iki çocuğun bulunduğu 07 YR 759 plakalı kamyoneti kaçıran ve 20 kilometrelik takibin ardından yakalanan A.S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan A.S.K'nin kavga ettiği Suriye uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde dün kavga nedeniyle kapalı olan yoldan geçemeyen Şerife Demir, kullandığı kamyoneti durdurmuş, bu sırada kavgaya karışanlardan A.S.K, Demir'in kamyonetini kaçırmıştı.
Yaklaşık 20 kilometrelik takibin ardından kamyoneti Taşağıl kavşağında durduran ekipler, A.S.K'yi gözaltına almış, araçta bulunan çocukları Kadriye Polis Merkezine götürmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer