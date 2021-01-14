Antalya'da kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran şüpheli yakalandı
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Antalya'da kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran şüpheli yakalandı

14.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:32
Antalya'da kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran zanlı polisin takibiyle yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran zanlı polisin takibiyle yakalandı.

Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde kavga nedeniyle kapalı olan yoldan geçemeyen Şerife Demir, kullandığı kamyoneti durdurdu. Bu sırada kavgaya karışanlardan Suriye uyruklu A.S.K, Demir'in kamyonetinin kasasına bindi.

Bunu gören Demir'in araçtan inmesi üzerine şoför koltuğuna geçen A.S.K, kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyonetle Manavgat yönüne kaçmaya başladı.

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, araçta bulunan çocuklardan Ayşegül Demir'in telefonla bilgi vermesi üzerine 20 kilometrelik takibin ardından 07 YR 759 plakalı kamyoneti Taşağıl kavşağında durdurdu.

Sürücü A.S.K. gözaltına alındı, araçta bulunan çocuklar Kadriye Polis Merkezine götürüldü.

Şerife Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 çocuğunun kaçırılan kamyonetin kasasında bulunduğunu belirterek, "Yanımda bulunan üçüncü çocuğum Şaban ile orada kalakaldık. Telefonlarımız kamyonette kalınca polisi arayamadık. Araçta bulunan kızım babasını aramış. Eşim polisi arayarak bilgi vermiş." diye konuştu.

Olay sırasında araçta bulunan Ayşegül Demir de babasını arayarak kamyonetle gittikleri güzergahla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Demir, "Yolları tam bilmesem de tabelalardan takip ettim. Babam 'Telefonu kapatma.' dedi. Bir süre sonra polisler kavşakta aracın önünü kesti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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