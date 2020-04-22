Antalya'da kasaplar da açık olacak Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının iki gününde kentteki kasapların açık olacağını bildirdi.

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının iki gününde kentteki kasapların açık olacağını bildirdi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili de olan Yardımcı, AA muhabirine, Vali Münir Karaloğlu'nun izniyle Antalya genelinde perşembe ve cuma günü tüm kasapların açık olacağını söyledi.

Dükkanların, marketler gibi 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacağını ifade eden Yardımcı, "Valimiz Karaloğlu'na çok teşekkür ederiz, esnaf dostu valimiz. Ramazan öncesi vatandaşımız gönül rahatlığıyla etini, kasaplardan alabilecek. Kasap esnafı iki gün boyunca açık olacak." dedi.

Kaynak: AA