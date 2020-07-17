Antalya'da kasadan hırsızlık güvenlik kamerasında
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişinin, iş yerindeki kasadan para çalma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
17.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:04
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişinin, iş yerindeki kasadan para çalma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki mobilya mağazasının sahibi, kasadaki 11 bin liranın çalınması üzerine, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Görüntülerde, şüphelinin müşteri gibi dükkanda dolaşması ve kasadan paraları alması yer alıyor.
Kaynak: AA