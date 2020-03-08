Antalya'da karnaval havasında Kadınlar Günü yürüyüşü
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Dünya Kadınlar Günü, Antalya, 8 Mart

Antalya'da karnaval havasında Kadınlar Günü yürüyüşü

Antalya'da karnaval havasında Kadınlar Günü yürüyüşü Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce kadın 'Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa' diyerek 2 kilometre boyunca yürüdü.

08.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:46
Antalya'da karnaval havasında Kadınlar Günü yürüyüşü

Antalya'da karnaval havasında Kadınlar Günü yürüyüşü

ANTALYA - Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce kadın 'Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa' diyerek 2 kilometre boyunca yürüdü. Karnaval havasında gerçekleşen yürüyüşe, çalışan kadınlar iş yerlerinden, evlerinde temizlik yapan kadınlar da balkonlardan destek verdi.

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Antalya Kadın Platformu tarafından organize edilen etkinliğe aralarında sivil toplum kuruluşların da bulunduğu yüzlerce kadın katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, ellerinde pankart ve dövizlerle Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Ardından, "Yaşasın 8 Mart, alanlardayız", "Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa" sloganlarıyla yürüyüşe başlayan kadınlara, pazar günü iş yerlerinde çalışan, evde temizlik yapıp balkona çıkan kadınlar, yürüyüş anında kuaförde saçlarını yaptıran kadınlar da destek verdi. Yürüyüşe, lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı, annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı da katıldı.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca polisin oluşturduğu demir bariyer koridorundan yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gelen yüzlerce kadın, meydanda günlerini kutlamaya devam etti.

Antalya'da karnaval havasında Kadınlar Günü yürüyüşü

Kaynak: İHA

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Antalya'da karnaval havasında Kadınlar Günü yürüyüşü

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