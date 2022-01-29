Antalya'da karlı yolları aşıp, yaylalardaki çobanlara aşı yaptılar

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın karla kaplı yaylalarında ulaşım imkanı olmayan çobanlara, koronavirüs aşıları, zorlu iklim ve yol şartlarını aşan sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki artışla birlikte aşılama çalışmaları da devam ediyor. Antalya'da koronavirüse karşı toplam 4 milyon 690 bin 106 doz aşı uygulandı. Ekipler, yerinde aşı uygulamasıyla kişilere, bulundukları noktalarda aşılarını yapıyor. Koronavirüsle mücadelesini sürdüren sağlık çalışanları, aşılama işleminde de özveriyle çalışıyor. Konyaaltı Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, ilçenin yaylalarındaki Doyran Mahallesi'nde karla mücadele ederek aşı olamayanlara aşılarını yapıyor.