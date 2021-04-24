Antalya'da karla kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı
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Antalya'da karla kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı

Antalya'da karla kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki karla kapanan Dumanlı Yaylası yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki karla kapanan Dumanlı Yaylası yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karla kaplanan yayla yollarının açılması için çalışma başlattı.

Manavgat ilçesindeki Dumanlı Yaylası yolu iş makineleriyle kardan temizlendi. Yer yer yoğun kar birikintilerinin olduğu yayla yolu ulaşıma açıldı.

Yayla yolunu Manavgat ve Serik ilçesinde yaşayan Yörüklerin göç için kullandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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