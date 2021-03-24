Antalya'da karısını öldüren zanlıya destek veren arkadaşı gözaltına alındı
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Antalya'da karısını öldüren zanlıya destek veren arkadaşı gözaltına alındı

24.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:32
Antalya'da karısını öldüren zanlıya destek veren arkadaşı gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlıya, adliyeye sevk edildiği sırada destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlıya, adliyeye sevk edildiği sırada destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşi Rabia D'yi (34) silahla öldürüp, yanındaki H.B'yi yaralayan Besat D'nin (52) adliyeye sevki sırasında "Adamsın adam, adamın kralısın" diyen arkadaşı Serdar A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "suç ve suçluyu övme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serdar A. adliye çıkışında gazetecilere, Besat D'nin eşini öldürdüğü için adliyeye getirildiğinden haberi olmadığını iddia etti.

Yaşananlar için üzgün olduğunu belirten Serdar A, "O gün başka işlemler için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum. Kendisini yıllardır tanıdığımdan dolayı ağzımdan öyle kelimeler çıktı. Kadınlardan özür dilerim." ifadesini kullandı.

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü Besat D, 21 Mart'ta takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Rabia D. ve yanındaki H.B'ye silahla ateş ederek kaçmıştı. Ağır yaralanan Rabia D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli ise polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Besat D'ye adliyeye sevki sırasında arkadaşı Serdar A'nın destek vermesi tepki çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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