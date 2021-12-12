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Antalya'da kardeşi tarafından vurulduğu öne sürülen kadın öldü

Antalya'da kardeşi tarafından vurulduğu öne sürülen kadın öldü
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde kardeşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde kardeşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın yaşamını yitirdi.

K.Ç'nin (48) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Güzelyurt Mahallesi'ndeki babasına ait evde ablasını vurduğunu söylemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, silahla vurulan Gülderen Ç'yi yerde hareketsiz şekilde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, vücudunun üç yerinden vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülderen Ç'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kars'ta yaşayan ve birkaç gün önce kente geldiği öğrenilen K.Ç, gözaltına alındı.

K.Ç'nin ablasından para istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği öne sürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da kardeşi tarafından vurulduğu öne sürülen kadın öldü

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