Antalya'da kardeşi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı
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Antalya'da kardeşi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kardeşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

23.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:12
Antalya'da kardeşi tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

'nın ilçesinde kardeşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 627 Sokak'ta, İsmail S. ile kardeşi N.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.S, yanında taşıdığı silahla kardeşini kolundan ve göğsünden vurarak, 07 ABK 092 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İsmail S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan N.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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