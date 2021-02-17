Karda mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

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Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Saklıkent, Geyikbayırı, Çağlarca ve Feslikan mahallesinde, yolların ulaşıma açık kalması için çalışma yürütüldü.

Araçları arızalanan ve yolda mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makineleriyle evlerine ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, akşam saatlerinde başlanan çalışmaların sabaha kadar sürdüğünü kaydetti.

Ekiplerin, yolları açık tuttuğunu aktaran Esen, "Ekiplerimiz, araçları yolda kalan vatandaşlarımızı da istedikleri yerlere iş makineleriyle ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Elmalı, Alanya, Gazipaşa ve Kumluca ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasına devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı