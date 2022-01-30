Antalya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve bebeğinin cenazeleri adli tıptan alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve bebeğinin cenazeleri adli tıptan alındı

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve bebeğinin cenazeleri adli tıptan alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve bebeğinin cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve bebeğinin cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybeden Yasemin Yüceay (34) ve 1 yaşındaki oğlu Yasin'in, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Morgun önünde toplanan aile üyeleri üzüntü yaşadı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, defnedilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan baba ve kızının hastanedeki tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Olay

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) telefonla ulaşamayan komşuları 29 Ocak'ta evlerine gitmiş, kapıyı kimsenin açmaması üzerine durumu polise bildirmişti. Polis ekipleri, anne ve bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka odada hareketsiz bulmuştu. Sağlık ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit etmiş, baba ve kızını hastaneye kaldırmıştı.

Antalya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve bebeğinin cenazeleri adli tıptan alındı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya, Otopsi, Mardin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title