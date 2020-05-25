Antalya'da karantinadaki mahalle sakinlerine ekmek dağıtıldı
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Antalya'da karantinadaki mahalle sakinlerine ekmek dağıtıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahalledeki vatandaşlara hayırseverler tarafından ekmek dağıtıldı.

Antalya'da karantinadaki mahalle sakinlerine ekmek dağıtıldı
25.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:10

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahalledeki vatandaşlara hayırseverler tarafından ekmek dağıtıldı.

İlçede girişe ve çıkışa kapatılan Merkez Mahallesi'nin 15 sokağında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hayırseverlerin aldığı 500 ekmek, mahalle muhtarı Zafer Korkmaz'ın koordinesinde oluşturulan gönüllüler tarafından dağıtıldı.

Bu arada, mahallede test sonucu pozitif çıkan 31 kişinin Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürüyor. Pozitif vakalarla temasta bulundukları tespit edilen ve gözetim altına alınan 14 kişinin durumu da yakından izleniyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Mayıs'ta başlatılan karantina uygulamasının kapsama alanı, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve onların temas ettiği kişiler göz önüne alınarak 15 sokağa çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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