Antalya'da, karantina uygulanan mahallede gerginlik (2)
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Antalya'da, karantina uygulanan mahallede gerginlik (2)

KISMİ EV KARANTİNASINA GEÇİLECEKAntalya'da, daha önce 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, karantina bu geceden itibaren kaldırılacak.

Antalya'da, karantina uygulanan mahallede gerginlik (2)
28.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:59

KISMİ EV KARANTİNASINA GEÇİLECEK

Antalya'da, daha önce 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, karantina bu geceden itibaren kaldırılacak. Mahallerde kısmi ev karantina uygulamasına geçilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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