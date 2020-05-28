Antalya'da, karantina uygulanan mahallede gerginlik (2)
KISMİ EV KARANTİNASINA GEÇİLECEKAntalya'da, daha önce 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, karantina bu geceden itibaren kaldırılacak.
28.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:59
KISMİ EV KARANTİNASINA GEÇİLECEK
Antalya'da, daha önce 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, karantina bu geceden itibaren kaldırılacak. Mahallerde kısmi ev karantina uygulamasına geçilecek.
Kaynak: DHA