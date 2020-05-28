Antalya'da, karantina uygulanan mahallede gerginlik (2) KISMİ EV KARANTİNASINA GEÇİLECEKAntalya'da, daha önce 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, karantina bu geceden itibaren kaldırılacak.

KISMİ EV KARANTİNASINA GEÇİLECEK Antalya'da, daha önce 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, karantina bu geceden itibaren kaldırılacak. Mahallerde kısmi ev karantina uygulamasına geçilecek.

Kaynak: DHA