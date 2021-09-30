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Antalya'da karakulak ailesi fotokapanla görüntülendi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da karakulak ailesi fotokapanla görüntülendi

Antalya'da, nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden 3 karakulak, fotokapan tarafından kaydedildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden 3 karakulak, fotokapan tarafından kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce kentin farklı noktalarına fotokapan konuldu. Bunun sonucunda, karakulak ve 2 yavrusu görüntülendi.

Kanaldan su içerken görüntülenen karakulakların tedirgin olmaları dikkati çekti.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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