Antalya'da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Antalya,30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu karada, denizde ve havada yaşadı.

Antalya'da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
30.08.2020 22:59 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:03

Antalya,30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu karada, denizde ve havada yaşadı. Cam Piramit önünden başlayan mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın çaldığı marşlar ve şarkılar eşliğinde kent merkezini dolaştı. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motorların da yer aldığı kortej Antalyalılardan büyük ilgi gördü. Yeni Liman-varyant arasındaki sahil bandında tekneler üzerinden ses ve ışık gösterileri eşliğinde Atatürk görsellerinin su perdesine yansıtılmasıyla oluşan görsel şölen ise Antalyalılara unutulmayacak bir Zafer Bayramı coşkusu yaşattı. 30 Ağustos coşkusu Antalya semalarını renklendiren havai fişek gösterileriyle son buldu.

Kortejle başladı

Cam Piramit otoparkından hareket eden mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın çaldığı şarkılar ve marşlar eşliğinde Konyaaltı Caddesi, Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı'ndan Terra City önüne kadar devam etti. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motorlarında yer aldığı kortej, özellikle Konyaaltı caddesi ve Işıklar Caddesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde büyük bir ilgiyle karşılandı. Yol kenarından bandonun çaldığı marşlara eşlik eden vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Dönüş yolunda ise Özgürlük Bulvarı, Kırcami, Narenciye, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, 100. Yıl Bulvarı'nı takiben yeniden Cam Piramit'e dönen kortej, güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Kortej, Cam Piramit otoparkında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Teknelerin görsel şovu

Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu denize de taşıdı. Yeni Liman'dan hareket eden tekneler marşlar eşliğinde gerçekleşen ışık gösterileriyle sahil bandında bulunan vatandaşlara görsel şölen yaşattı. 10. Yıl Marşı eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleri eşliğinde Antalyalılar coşku ve gurur dolu anlar yaşadı. Tekneler üzerinde bulunan su perdesine Atatürk görsellerinin yansıtılmasıyla Türk bayraklarını havaya kaldıran Antalyalılar gösteriyi dakikalarca alkışladı.

Başkan Böcek'ten mesaj

Antalyalılar su perdesine yansıtılan Başkan Muhittin Böcek'in görseliyle büyük bir sürpriz yaşadı. Başkan Böcek'in daha önceki resmi bayramlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde gerçekleştirdiği konuşmalardan derlenen kutlama mesajı alkışlar eşliğinde izlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı coşkusunu Antalya semalarına da taşıdı. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı 3. Sayfa
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Güncel
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Pınar Tartan Didem Soydan Defne Samyeli
Spor Jose Sosa Sergen Yalçın Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Türk Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: Antalya'da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 23:03:29. #1.15#
title