Antalya'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor

31.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:26

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri kentin doğu ve batı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıyor. Ekipler, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Başkan Muhittin Böcek, belediye ekiplerinin karla kaplı yolları açma konusunda seferber olduğunu söyledi.



Antalya'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Doğu'da Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Batı'da Kaş,, Kumluca, Korkuteli, Elmalı ve Döşemealtı'nda etkili olan kar nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan ekipleri de kar nedeniyle kapanan yollarda iş makineleriyle yolları açıyor. Yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarıyor.



Kırsal alan ekipleri, Alanya'nın Taşatan mevkii ve Kuşyuvası bölgesinde çalışmalara ağırlık veriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karapınar Mahallesi'nde kara saplanan içinde üç kişinin bulunduğu araç kurtarıldı. Bir taraftan vatandaşlara yardım eden ekipler, diğer taraftan mahallelere giden ana yolların açık tutulması için iş makineleriyle yoğun bir şekilde çalışıyor.



Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de ekipler karla kaplı yolları açarak vatandaşın kolay ulaşım yapmasına yardımcı oluyor. Kumluca ilçesindeki Kuzca, Büyükalan ve Dere mahallelerindeki yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan yollarda vatandaşların ulaşımı için ekipler seferber oldu. Öte yandan, Döşemealtı Akkoç Mahallesi'nde de kardan kapanan yollar ekipler tarafından trafiğe açıldı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kırsal alan ekiplerinin ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma konusunda seferber olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz gece gündüz karla mücadele çalışmasını yürütüyor. Hastası olana, yolda kalana müdahale ediyor. Yolları açıyor. Kimseyi mağdur etmemeye özel gösteriyoruz. Zor şartlarda canla başla çalışarak karlı yolları açan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA