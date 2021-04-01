Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan tır şoförü kurtarıldı
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Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan tır şoförü kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförü belediye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförü belediye ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesine kısa yoldan gitmek isteyen 07 Y 6284 plakalı tırın şoförü Recep Kalkan, Giden Gelmez Dağları'na doğru hareket etti. Kalkan, bir süre sonra etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda aracıyla mahsur kaldı.

Kalkan'ın yardım çağrısı üzerine bölgeye Akseki Belediyesi Karla Mücadele Birimi ekipleri sevk edildi. Yolu iş makineleriyle açan ekipler, tır şoförüne ulaştı.

Kalkan, yaklaşık 6 saat mahsur kaldığını belirterek kendisini kurtaran belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da gelen ihbarları titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti.

Sürücülere kar yağışı beklenen günlerde şehirlerarası yolu kullanmalarını öneren Özkan, kış lastiği ve zincir konusunda da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan tır şoförü kurtarıldı
Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan tır şoförü kurtarıldı
Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan tır şoförü kurtarıldı
Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan tır şoförü kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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