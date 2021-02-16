Antalya'da kar yağışı görüldü

ANTALYA kent merkezinde ve bazı ilçelerinde havaların soğumasıyla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı görüldü.

ANTALYA kent merkezinde ve bazı ilçelerinde havaların soğumasıyla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı görüldü. Finike ilçe merkezine ise 5 yıl sonra ilk kez kar yağdı.

Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch'in paylaştığı Türkiye haritası üzerinde kar yağacak yerlerden biri olarak gösterdiği, Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün de kar yağışı uyarısında bulunduğu Antalya için beklenen oldu. Kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışı merkezde kısa süreli ve sokak aydınlatmalarının ışıklarından yansıyacak seviyede görülebildi.

FİNİKE YILLAR SONRA KAR GÖRDÜFinike ilçe merkezinde ise yıllar sonra ilk kez kar yağışı görüldü. Daha önce 1992 ve 2008 yıllarında yağan, son olarak da 2 Ocak 2016 tarihinde görülen kar Finike merkezinde bugün etkisini gösterdi. Özellikle denizle karanın birleştiği noktada görülen kar yağışı şaşırttı. Finike merkeze bağlı Sahilkent, Hasyurt ve Turunçova mahalleleriyle yüksek kesimlerde yer alan Yazır ve Ernez mahallelerinde de yıllar sonra kar yağışı etkili oldu.TURİZM BELDELERİNDE KISA SÜRELİ KAR GEÇİŞİ

Antalya'nın turizm beldeleri Manavgat ve Serik'in yanı sıra Kaş da kar yağışından nasibini aldı. Manavgat ve Serik ilçe merkezinde seyrek biçimde yağan karı görenler evlerinin pencerelerinden ve balkonlardan izlemeye çıkarken, bazıları ise sokağa inmeyi tercih etti. Manavgat'ın Titreyengöl sahilinde de kısa süreli kar yağışı etkisini gösterdi. Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı daha şiddetli şekilde görüldü.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN