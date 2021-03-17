Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
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Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

17.03.2021 02:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 02:49

Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı Antalya-Konya karayolunda kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmiyor Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi'nde saat 15.

Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmiyor

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi'nde saat 15.00 civarında başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor.

Kar yağışı nedeni ile saat 01.00'den itibaren tırların geçişlerine izin verilmiyor. Uzun araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. Bölgede kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'da kar yağışı; Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI

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