Antalya'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Antalya'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 8 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 8 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Sülek Yaylası'nda bahçeye giden 8 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolların kapanması sonucu mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden Akseki Belediyesi ekipleri, karlı kaplı yolları 5 saat süren çalışmanın ardından açarak 4'ü çocuk 8 kişiye ulaştı.

Ekipler, sağlık durumları iyi olan 8 kişinin merkeze inmelerine yardımcı oldu.

Yaylada mahsur kalanlardan İsa Külahlı, 5 gün önce yaylada bulunan bahçelerini ekmek için yukarıya çıktıklarını söyledi.

Üç gün boyunca aralıksız kar yağdığı için merkeze inemediklerini belirten Külahlı, "Belediyeden yardım istedik, sağ olsunlar yardımcı oldular ve yolumuzu açtılar. Bizi arabamızla Alacabeli mevkisine kadar çektiler. Gereken yardımları yaptıkları için sağ olsun var olsunlar." dedi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise söz konusu can kurtarmak olduğunda mesafenin bir öneminin olmadığını, her zaman ulaşılabilir bir belediye olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:34:05. #1.15#
title