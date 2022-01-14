Antalya'da kar nedeniyle okullarında mahsur kalan öğrencilere jandarma yardım etti - Haberler
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Antalya'da kar nedeniyle okullarında mahsur kalan öğrencilere jandarma yardım etti

Antalya'da kar nedeniyle okullarında mahsur kalan öğrencilere jandarma yardım etti
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullarında mahsur kalan öğrencilere jandarma ekipleri yardım etti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullarında mahsur kalan öğrencilere jandarma ekipleri yardım etti.

Antalya- Konya yolu Alacabel mevkisi ile Akseki-Beyşehir yolunda yoğun kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Cevizli ve Günyaka mahallelerinde, öğrenciler okullarından çıkamadı. Yardım istenmesi üzerine jandarma ekipleri, öğrencileri okullarından alarak güvenli şekilde evlerine ulaştırdı.

Ayrıca ekipler, yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmasına yardımcı oldu. Ekiplerin, bölgede mağduriyetin yaşanmaması için çalışmaları devam ediyor.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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