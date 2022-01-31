Antalya'da kar nedeniyle mahsur kalan 28 kişi kurtarıldı

Kent merkezine ve bazı ilçelere 29 yıl aradan sonra yağan kar nedeniyle 13'ü kadın, 2'si çocuk 28 kişinin bulunduğu grup, Bey Dağları eteklerine doğa yürüyüşüne çıktı. Saat 10.00'da kent merkezinden otobüsle yola çıkan ve 40 kilometre uzaklıktaki Feslikan Yaylası'na gelen doğaseverler, kar kaplı bölgede yürüyüşe geçti. Grup, ara ara yağan kar ve sis nedeniyle yollarını kaybetti. Bölgede kullanılmayan bir eve sığınan grup, 112'den yardım istedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Feslikan Yaylası'nda mahsur kalan 28 kişinin kurtarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Esen "Feslikan bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan, ancak sis ve kar nedeniyle mahsur kalan 28 vatandaşımıza, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte ulaştık. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde evlerine ulaşmasını sağlıyoruz" notuyla ve fotoğraflar paylaştı.