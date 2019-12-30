Antalya'da kar nedeniyle evinde mahsur kalan hasta kurtarıldı

30.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:58

Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan hasta kurtarıldı.



İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Cemre Mahallesi'nde evinde mahsur kalan ve hastaneye gitmesi gereken kanser hastası Recep Topçu'nun ailesi, Kaş Belediyesinden yardım istedi.



Belediye ve karayolları ekiplerinin mahallede yaptığı yol açma çalışmanın ardından eve ulaşan 112 Acil Servis ekibi, yaşlı adamı sedye ile ambulansa taşıdılar.



Topçu, kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA