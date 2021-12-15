ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA - Haberler
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ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece yağan karın ardından güneşli hava yaşandı.

KONYA (DHA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece yağan karın ardından güneşli hava yaşandı. Gökyüzünde güneş görünürken beyaza bürünen dağ ve orman manzarısında fotoğraf çektirenler, 4 mevsimi aynı anda yaşadı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında kar yağışı başladı. Kar kalınlığı gece saatlerinde 10-15 santimetreye kadar ulaştı. Gece Karayolları ekipleri, kar kürüme, tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri de sürücüleri uyardı.

Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Alacabel mevkiinde güneşli hava yaşandı. Karayolu çevresindeki dağ ve ormanlık alanın karlı görünümü eşsiz manzara oluşturdu. Seyahat edenlerden bazıları, yol kenarında beyaza bürünen doğa manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

ANTALYA'DA KAR SONRASI KARTPOSTALIK MANZARA

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