Antalya'da kaplumbağa katliamı

Antalya'da kaplumbağa katliamı Çok sayıda kaplumbağanın kabukları kırılıp telef edildi Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çok sayıda kaplumbağanın kabukları kırıldı.

Antalya'da kaplumbağa katliamı

Çok sayıda kaplumbağanın kabukları kırılıp telef edildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çok sayıda kaplumbağanın kabukları kırıldı. Birçok kaplumbağa telef olurken, bazılarının ise yaşadığı gözlemlendi.

Olay, Kleopatra Plajı'ndaki bulunan Damlataş Sahil Mezarlığı'na meydana geldi. Bu sabah saatlerinde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen veteriner hekimler gördüğü manzara karşında şok oldu. Mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından telef etme için onlarca kaplumbağanın kabukları kırıldığı görüldü. Taşla ezilerek kabukları kırıldığı tahmin edilen çok sayıda kaplumbağa telef olurken, bazılarının ise halen yaşamaya çalıştığı gözlemlendi. Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren çok sayıda hayvansever yetkilerden yardım istedi.

"Ne diyeceğimi şaşırdım"

Konuyla ilgili hayvansever Fatma Zehra Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada 10 yıldır bu mezarlıktaki kaplumbağalara ve kedilere baktığını aktardı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi ve kaplumbağalara bakma ve beslenme imkanının olmadığını belirten Zengin, "Veteriner hekim nedeniyle Pınar ve Osman Aydın benim yerime beslemeye gidiyorlar ve gittiklerinde orada birçok kaplumbağanın taşla kırılarak öldürüldüğünü ilettiler. Ne diyeceğimi şaşırdım. Orada MOBESA kameralar var. İçeriye kim girmiş kim bunu bu hale getirmiş bilmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA