Antalya'da kaplumbağa katliamı
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Antalya'da kaplumbağa katliamı

Antalya'da kaplumbağa katliamı
02.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:15

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta çok sayıda kabukları kırılmış kaplumbağa bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta çok sayıda kabukları kırılmış kaplumbağa bulundu.

Olay, Kleopatra Plajı'ndaki bulunan Damlataş Sahil Mezarlığı'na meydana geldi. Bu sabah saatlerinde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen veteriner hekimler gördüğü manzara karşında şoke oldu. Mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından telef etme için onlarca kaplumbağanın kabukları kırıldığı görüldü. Taşla ezilerek kabukları kırıldığı tahmin edilen çok sayıda kaplumbağa telef olurken, bazılarının ise yaşadığı görüldü. Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren çok sayıda hayvansever yetkilerden yardım istedi.

"Ne diyeceğimi şaşırdım"

Hayvansever Fatma Zehra Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada 10 yıldır bu mezarlıktaki kaplumbağalara ve kedilere baktığını söyledi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi ve kaplumbağalara bakma ve beslenme imkanının olmadığını belirten Zengin, "Veteriner hekim olmaları nedeniyle Pınar ve Osman Aydın benim yerime beslemeye gidiyorlar ve gittiklerinde orada birçok kaplumbağanın taşla kırılarak öldürüldüğünü ilettiler. Ne diyeceğimi şaşırdım. Orada MOBESE kameralar var. İçeriye kim girmiş kim bunu bu hale getirmiş bilmek istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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