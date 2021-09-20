Antalya'da kapkaç suretiyle cep telefonu çaldığı öne sürülen kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da kapkaç suretiyle cep telefonu çaldığı öne sürülen kişi yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da kapkaç suretiyle cep telefonu çaldığı öne sürülen kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kapkaç olayına karıştığı belirlenen kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kapkaç olayına karıştığı belirlenen kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, 18 Eylül Cumartesi günü Mahmutlar Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından Kazakistan uyruklu A.C'nin cep telefonunun kapkaç suretiyle çalınması olayı üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde kimliği belirlenen R.E.S, Oba Mahallesi'ndeki adresinde jandarma tarafından gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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