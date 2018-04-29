Antalya'da Kapkaç Şüphelisi Yakalandı
Antalya'da otomobille kapkaç yapan kişi yakalandı.
Antalya'da otomobille kapkaç yapan kişi yakalandı.
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı ve Güzeloba mahallelerinde, son iki günde otomobilli şüphelilerce yaşlı kadınların çantalarının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Şüpheli R.Ö, Doğuyaka Mahallesi'nde bir otomobilde yakalandı.
R.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.