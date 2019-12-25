Antalya'da kapkaç iddiası
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Antalya'da kapkaç iddiası

Antalya'da iki kişi, bir kadının çantasını çalmak istedi.

25.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:02
Antalya'da kapkaç iddiası

'da iki kişi, bir kadının çantasını çalmak istedi.

ilçesi Liman Mahallesi'nde, kimliği belirsiz iki kişi, emekli Rukiye Çakır'ın (78) boynuna asılı çantasını almak istedi.

Şüphelilere direnen kadın, içinde kimlik, kredi kartı ve bir miktar para bulunan çantasını bırakmadı.

Çakır'ın çevredekilerden yardım istemesi üzerine şüpheliler, çantayı bırakarak ara sokaklara kaçtı.

Polis, eşkali belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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