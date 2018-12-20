Antalya'da Kapkaç İddiası

Antalya'da, üniversite öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü birincisi sınıf öğrencisi İ.Ö, ders çıkışı otobüsle geldiği Gazi Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yaptı.

Aynı mahalledeki evine giden İ.Ö'nün elindeki cep telefonu, yoldan motosikletle giden bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, zanlının G.Ç. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA