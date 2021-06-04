Antalya'da kapanış saatleri 24'e uzamalı
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Antalya'da kapanış saatleri 24'e uzamalı

Antalya'da kapanış saatleri 24'e uzamalı
Bültenler - Haberler | Güncel

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer, yeniden başlayan normalleşme dönemde Antalya'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Kaleiçi'ni ziyaret etti.

İşletmelerin yeniden faaliyete geçmesinden dolayı hayırlı olsun diyen Davut Çetin ve Süleyman Özer, işletmelere mevsimlik çiçek de armağan etti.

En büyük problem kapanış saatleri

Yeni normalleşme döneminde faaliyetlerini tekrar başlatan Kaleiçi'nde bulunan işletmeleri ziyaret eden ATSO Başkanı Davut Çetin, burada muhtarlar, dernekler ve işletme yöneticileriyle bir araya geldi. Kaleiçi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yaşadığı sıkıntıları dinleyen Davut Çetin, özellikle 21.00 olan kapanış saatlerinin işletmeler için büyük problem olduğunu söyledi.

ATSO'dan Kaleiçi işletmelerine çiçek

Kaleiçi'nde bulunan 2 bine yakın işletmeye çiçek dağıtıldığını belirten Başkan Davut Çetin şöyle konuştu;

"Bugün Kaleiçi'nde bulunan üyelerimize yeni normalleşme süreci ile ilgili olarak hayırlı olsun demeye geldik. Ziyaretimizde işletmelerimize mevsimlik çiçekler hediye ettik. Buradaki işletmelerimize biraz da moral olsun istiyoruz.

Kaleiçi'ndeki işletmeler 2 aydır kapalı. Son bir buçuk yıldır dördüncü kez açılış yapıyorlar. Bugün burada hem Kaleiçi derneklerinin temsilcileriyle, hem işletmelerle hem muhtarlarımızla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda çok serzeniş oldu. En önemli serzeniş de kapanma saatleri konusunda. Bildiğiniz gibi kapanma saat 21.00'da başlıyor. Turizmin başladığı ve turizmin başkenti olan bir şehirde kapanma saatlerinin 21.00 olmaması gerekiyor.

Turist az gelse de şu an kentimize günlük 11-12 bin turist girişi var. Bu sebepten dolayı artık Antalya'daki kapanış saatlerinin 24.00 civarına çıkarılması gerekiyor. Antalya'nın yeniden yaşamaya başlaması gerekiyor.

Biz hep yurtdışı turizmini konuşuyoruz. Antalya'nın iç turizm ile ilgili de büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyelin korunması için de kapanış saatlerinin mutlaka 24.00'a kadar uzamalı. Bununla ilgili ATSO olarak girişimlerde bulunduk. Umuyorum önümüzdeki günlerde buna bir karşılık bulacağız."

Kaynak: Bültenler

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